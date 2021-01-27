"Protestocular, sisteme ve kurumlara güvenmiyor"

Peki protestocular kim ve ne istiyor? Hollandalı uzmanlar bu soruya yanıt arıyor. Gösterilere katılan iki grup var. Bunlar, başından beri koronavirüs önlemlerine karşı çıkan aşırı sağcı kesim ile Rotterdam ve Lahey gibi kentlerdeki Fas kökenli gençler.

Uzmanlara göre, salgının başından beri, bilimsel gerçeklere ve haberlere inanmak yerine sosyal medyadaki komplo teorilerine itibar eden kesim, aşırı sağcı partilerin de çağrısıyla kolayca sokağa çıktı.

Önemli bir bölümü 20 yaşın altındaki protestocular, gösterileri hırsızlık amaçlı kötüye kullanmaya başladı. Protestocuların Telegram hesabını izleyen video blog yazarı Sven van der Meulen, şiddet ve yağma sırasında, "Parfümeri dükkanına girip, kızlar için bir şeyler alalım" türünden konuşmalara tanık olduğunu söylüyor.

Rotterdam'daki sosyal hizmet uzmanı Yusuf Can da AD gazetesine, "Bunun protestoyla hiçbir ilgisi yok. Bu sadece can sıkıntısı. Çalışkan insanların iş yerlerini yağmaladılar ve bunun ne kadar kötü olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok" diyor.

Bir radyo programında, Lahey'de ve Rotterdam'da sokağa çıkan Fas kökenli gençlerle ilgili olarak da, "Doğuştan ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorlar. Hükümetin her şeyi ellerinden aldığına inanıyorlar. Anın yanılsamada yaşıyorlar" değerlendirmesine yer verildi.