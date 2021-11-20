Hollanda'da polis, Covid-19 önlemlerini protesto edenlere ateş açtı

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde Covid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen eylemler, protestolar ve polis arasında çatışmaya dönüştü.

Polisin en az iki protestocuyu vurarak yaraladığı belirtildi. Protestocuların da güvenlik güçlerine taş ve havai fişek atarak karşılık verdiği; polis arabaları yaktığı bildirildi.

Rotterdam'da yüzlerce kişi hükümetin yeni aşı belgesi sistemine ve yılbaşı gününde havai fişek atılmasını yasaklama kararını protesto etmek için toplandı. Ülkede geçen hafta vaka yükselişini durdurmak için üç hafta süreyle kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu.

Gece boyunca devam eden protestolarda toplamda 7 kişi yaralandı ve en az 20 kişi gözaltına alındı.

Polis sözcüsü, Reuters'a verdiği demeçte silahlarla hem uyarı atışları hem de direkt atışlar yapıldığını, çünkü "durumun hayati tehlike oluşturur" hale geldiğini ifade etti.

Olaylar nedeniyle şehirde olağanüstü hal ilan edildi ve ana tren istasyonu geçici olarak kapatıldı.