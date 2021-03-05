Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası

Hollanda'da sakatlığını atlattıktan sonra ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan milli futbolcu Orkun Kökçü, ayın takımına seçildi.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan milli futbolcu, sahalara döndükten sonra ortaya koyduğu performansla dikkati üzerine çekti.

Takımı Feyenoord'un oynadığı son 4 lig maçının tamamında forma giyen ve 1 kez de gol sevinci yaşayan Orkun Kökçü, başarılı oyunuyla Hollanda Ligi'nde şubat ayının takımına seçilme başarısı gösterdi.

Bu sezon Rotterdam ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan genç oyuncu, takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınına konuşan Orkun Kökçü, hakkında çıkan transfer dedikodularına da açıklık getirdi.

Önceliğinin Feyenoord'un menfaatleri olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Sezon sonu iyi bir teklif gelir ve kulübüm de kabul ederse teklifleri değerlendiririm; ancak şu an için önceliğin Feyenoord'un başarılı olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Avrupa devlerinin yakın markajında olan Orkun Kökçü ile başta Arsenal olmak üzere Inter, Roma, Napoli, Olympique Lyon ve Sevilla gibi kulüplerin ilgilendiği iddia ediliyor.