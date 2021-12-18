Hollanda'da Omicron varyantı önlemleri: Zorunlu olmayan işletmeler bir ay kapatılıyor!

Hollanda’da artan Covid-19 vakaları ve Omicron varyantı nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.

Hollanda, Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle Noel kapanması ilan etti. Başbakan Mark Rutte, kısıtlamaların "kaçınılmaz" olduğunu söylerken, zorunlu olmayan mağazalar, okullar, barlar, restoranlar ve diğer halka açık mekanlar en az Ocak ortasına kadar kapalı kalacağını belirtti.

Başbakan Rutte, basın toplantısında, "Burada kasvetli bir halde duruyorum. İzleyen birçok insan da böyle hissedecek. Hollanda yine kapanıyor" dedi.

Bu kapanma kararı, Omicron varyantı nedeniyle alınan en katı önlem oldu.

Hollanda'da yarın yürürlüğe girecek yeni kurallar, hükümet ve sağlık uzmanları arasında yapılan toplantı sonrasında açıklandı.

Yetkililer, Omicron'un Noel ve sonrasında baskın varyant olmasının beklendiğini belirtti.