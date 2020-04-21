T24 LogoT24 Logo
Spor

Hollanda'da ligler eylül ayından önce başlamayacak

21 Nisan 2020 21:38

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin eylül ayından önce başlamasının zor olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Hollanda'dan flaş bir açıklama geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede liglerin eylül ayından önce başlamayacağını söyledi.

Hollanda'da ligler 25. haftada virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Ligde Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

ETİKETLER

Mark RutteHollandaHollanda ErediviseErediviseAjaxFeyenoordAZ Alkmaar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24