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Yaşam

Hollanda'da lale sezonu turistsiz kaldı; fidanlığa lalelerle "Gelecek yıl görüşürüz" yazıldı

Hollanda'nın lalelerini görmeye her yıl pek çok turist gidiyor

29 Nisan 2020 14:31

Hollanda'da her yıl pek çok turistin ziyaret ettiği lale bahçeleri çiçek açmaya başladı. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin ziyaret edemediği bahçelerden birine lalelerle "Gelecek yıl görüşürüz" mesajı yazıldı. 

Hollanda'da bulunan Dutch Daffodilds isimli bir fidanlık, bu yıl pandemi nedeniyle ülkenin meşhur lale bahçelerini görmeye gelemeyen turistlere bir mesaj paylaştı. Fidanlıkta yetişen lalelerle "Gelecek yıl görüşürüz" mesajı yazıldı. 

Fidanlık ve bir seyahat sitesi işbirliğinde yapılan çalışma "Umarız bu görüntü gününüzü biraz olsun güzelleştirir" ifadeleriyle duyuruldu. 

 

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