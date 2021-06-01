Hollanda’da insanlık dışı koşullarda çalıştırılan Romen göçmenler polis tarafından kurtarıldı

Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinde bir çiftlikte, "insanlık dışı, korkunç ve tehlikeli koşullar altında yaşayan ve çalışan 50'den fazla Romanyalı göçmen işçi, resmi makamlar tarafından kurtarıldı.

Hollanda medyasına göre olay, belediye, yabancılar polisi ve çalışma müfettişliğinin geçen hafta sonu ortaklaşa gerçekleştirdiği inceleme sırasında ortaya çıkarıldı.

Maasgouw ilçesi yakınlarındaki çiftlikte yapılan incelemede, küçük bir odada onlarca işçinin "balık istifi" vaziyette yaşadığı belirlendi. İşçilerin yaşadığı alanda hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı çiftikte, işçi yatakhanelerinde pencere ve kaçış yollarının barikatlarla kapatıldığı ortaya çıktı.

Müfettişlere göre, yangın dedektörü ve söndürücü bulunmayan yatakhanelerde, her yerde gaz şişeleri ve gaz brülörleri vardı. Mutfak olarak kullanılan bölüm pislik içindeydi.

'Zaman zaman dövülüyorlardı'

Maasgouw Belediye Başkanı Stef Strous, korkunç koşullar altında yaşayan işçilerin "ürkek bir izlenim verdiğini" ve bazı işçilerin, tercüman aracılığıyla, zaman zaman dövüldüklerini söylediklerini belirtti.

Ustabaşının hem işçilere hem de resmi yetkililere karşı korkutucu davranışlar sergilediğini söyleyen belediye başkanı, "Nadiren böyle aşağılayıcı bir durum yaşadım" dedi.

Çiftlik sahibi, işçileri derhal güvenli bir yere yerleştirmesi koşuluyla cezadan muaf tutuldu. Aynı durumun yaşanması halinde Hollandalı çiftçinin ağır para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Çalışma müfettişliği, göçmen işçilere düşük ücret ödenip ödenmediği ve çalışma saatlerinin nasıl ayarlandığı konusunda da araştırma başlattı.

Doğu Avrupa ülkelerinden çok sayıda göçmen, Hollanda'da olumsuz koşullarda yaşıyor. Masraftan kaçınmak için konutlarda çok sayıda kişi birlikte yaşıyor.

Ancak Limburg'daki çiftlikteki durumun en korkuncu olduğu ve işçilerin acımasız bir şekilde insanlık dışı koşullarda yaşadığı belirtildi.

Çalışma müfettişleri, daha önce de Hollanda'daki bir kuşkonmaz çiftliğinde Romanya ve Polonya'dan gelen 44 göçmen işçinin günde 14 saat çalıştırıldığını ortaya çıkarmış ve çiftliği kapatmıştı.

Araştırmalara göre, esnek sözleşmelerle genellikle ağır işlerde çalışan Doğu Avrupa kökenli işçiler, uzun saatler boyunca iş başında kalabilmek için esrar ve amfetamin gibi uyuşturucular ile alkol kullanıyor.