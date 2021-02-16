Hollanda'da hükümet, sokağa çıkma yasağını kaldıran mahkeme kararına itiraz etti

Hollanda'da mahkemenin, acil bir durum olmadığı ve kısıtlamaların kişisel dolaşım hakkına çok fazla sınır getirdiği gerekçesiyle Covid-19 salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararına hükümet karara itiraz etti.

Viruswaarheid (Virüs Hakkındaki Gerçekler) isimli grubun sokağa çıkma yasağının kaldırılması için açtığı davada verilen karara Hollanda hükümetinden itiraz geldi.

Lahey'deki mahkemede görülen davada, yasağın uygulanması için acil bir durum olmadığı, kısıtlamanın kişisel dolaşım hakkına çok fazla sınır getirdiği ve bireylerin kişisel durumuna çok fazla müdahale ettiği öne sürülerek, sokağa çıkma yasağının kaldırılması yönünde karar verildi.

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Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, mahkemeden temyiz gününe kadar kararını askıya alması çağrısında bulundu. Rutte, temyizin sonucu ne olursa olsun vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uymalarını istedi. Virüsün çok daha bulaşıcı olan İngiltere mutasyonunun yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağına ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, "Sosyal ilişkilerimizi olabildiğince sınırlamamız gerçekten önemli" dedi.

Hükümet, yasama organı tarafından çıkarılan olağanüstü hal yasalarının kendisine tek taraflı hareket etme yetkisi vermesi nedeniyle sokağa çıkma yasağını uygulama hakkına sahip olduğunu savundu.

Hollanda'da toplam vaka sayısı 1 milyon 34 bin 795'e, toplam can kaybı ise 14 bin 929'a ulaştı. Yasaklar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda birçok kentte protestolar düzenlenmiş, protestolar sırasında birçok araç ateşe verilmiş ve dükkanlar yağmalanmıştı.