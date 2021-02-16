Hollanda'da mahkeme, hükümetten sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi

Yargıç, "Olağanüstü hal yasasına dayanan geniş kapsamlı bir tedbir, ancak akut bir acil durum gerçekten meydana gelirse verilebilir" dedi. Salgını, mutasyona uğrayan yeni virüsü ve sağlık kurumları üzerindeki baskıyı da göz önünde bulundurduklarını belirterek, büyük bir endişe döneminde alınan sert önlemlerin de hukuka dayanması gerektiğini söyledi.

Para cezalarının akıbeti belirsiz

Hollanda'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere verilen 95 euro tutarındaki para cezalarının ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Mahkemenin, bu konuyu da incelediği belirtiliyor.

Ülkede hükümet, sokağa çıkma yasağını 3 Mart'a kadar uzatmıştı.