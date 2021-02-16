Hollanda'da mahkeme, hükümetten sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi

Yargıç, "Olağanüstü hal yasasına dayanan geniş kapsamlı bir tedbir, ancak akut bir acil durum gerçekten meydana gelirse verilebilir" dedi. Salgını, mutasyona uğrayan yeni virüsü ve sağlık kurumları üzerindeki baskıyı da göz önünde bulundurduklarını belirterek, büyük bir endişe döneminde alınan sert önlemlerin de hukuka dayanması gerektiğini söyledi.
Para cezalarının akıbeti belirsiz
Hollanda'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere verilen 95 euro tutarındaki para cezalarının ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.
Mahkemenin, bu konuyu da incelediği belirtiliyor.
Ülkede hükümet, sokağa çıkma yasağını 3 Mart'a kadar uzatmıştı.
Hollanda'da sokağa çıkma yasağının ardından, vaka ve ölüm oranları azaldı. 23 Ocak'ta günlük ortalama 6 bin civarındaki vaka sayıları, 3 bine geriledi. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 32 bini aştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 14 bin 662 kişi hayatını kaybetti.