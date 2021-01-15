Hollanda'da hükûmet istifa etti

Hollanda'da başbakanlığını Mark Rutte'nin yaptığı koalisyon hükûmeti, ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Mark Rutte liderliğindeki koalisyon hükûmeti istifa etti.

Hollanda'da çifte vatandaşlığa sahip göçmen kökenli ebeveynlerin kasıtlı bir şekilde dolandırıcılıkla suçlanarak, mağdur edildiğini ortaya çıkaran çocuk bakımı ödeneği skandalı sonrası suçlamlara hedef olan hükümet, genel seçimlere 2 ay kala istifa etti.

Hollanda'da bir sonraki seçim 2021 Mart ayında yapılacak.

Ne olmuştu?

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Hollanda Meclis Soruşturma Komisyonu, Aralık ayı ortalarında yayımladığı raporda, 2. Mark Rutte hükümeti (2012-2017) döneminde çifte pasaportlu yaklaşık 30 bin ebeveyne, "eşi görülmemiş adaletsizlik" yapıldığını belirtmişti.