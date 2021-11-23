Hollanda'da hastaneler yetersiz kaldı; Covid hastaları Almanya'ya götürüldü

Hollanda’da vaka artış hızı karşısında yoğunluk yaşayan hastanelerde Covid hastalarının bazılarının Almanya’ya transfer süreci başlatıldı.

Reuters’a konuşan sağlık yetkilileri, bugün bir hastanın Rotterdam’dan Almanya’nın batısında bulunan Bochum şehrine taşındığını açıkladı. Bir başka hastanın da aynı hastaneye taşınması bekleniyor.

Hollanda’da Covid hastaları mayıs ayından bu yana en yüksek sayıya çıktı.

Almanya, Hollanda’ya 20 hastane yatağı ayırdı.

Hollanda hükûmeti vaka artışı karşısında Covid-19 kısıtlamaları yeniden sıkılaştırdı. Hafta sonu boyunca kısıtlama karşıtlarının düzenlediği eylemlerde şiddet olayları yaşandı.