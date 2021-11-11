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Koronavirüs

Hollanda'da günlük Covid-19 vaka sayısı, en yüksek seviyede

Vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralı geri getirilmişti

11 Kasım 2021 19:00

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