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Spor

Hollanda'da Görkem Sağlam ve Ali Akman haftanın ilk 11'inde

24 Ağustos 2021 11:09

Hollanda Eredivisie'de haftanın ilk 11'inde 2 Türk futbolcu Ali Akman ve Görkem Sağlam da yer aldı.

Eredivisie'nin 2'nci haftasında en iyi performans gösteren 11 futbolcusu açıklandı. Haftanın 11’inde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki genç forvet Ali Akman ile Willem'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam da yer almayı başardı.

NEC Nijmegen'in PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçta Ali Akman, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü atarak, galibiyette önemli bir rol oynadı. Görkem Sağlam ise Willem'ın Vitesse'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 2 golün asistini yaparak haftanın 11'ine girdi.

Sahada 70 dakika görev alan Sağlam, orta sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

 

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