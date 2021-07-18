Hollanda'da felaket önlendi; Juliana Kanalı'nın setindeki açık kum torbalarıyla kapatıldı

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Batı Hollanda'nın birçok şehri sele teslim olurken Hollanda'da yetkililer, Juliana Kanal'ındaki bir sette meydana gelen açığı tespit ederek bir felaketi önledi.

Cuma günü Hollanda ordusu yüzlerce kum dolu çanta kullanarak büyüyen deliği kapattı.

Hollanda ulusal devlet kanalı NOS'un aktardığına göre kanalın beslediği Maas Nehri 1911'den bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

Cuma günü kanalın setindeki açık tespit edildikten sonra çevre bölgelerdeki birçok yerleşim alanı tahliye edilmişti.

Belçika ve Almanya'da sel kaynaklı ölüm sayısı toplam 180'i geçerken Hollanda'da ölüm yaşanmadı.