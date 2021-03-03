Hollanda'da Covid-19 test merkezi yakınında patlama

Hollanda'da bir Covid-19 test merkezi yakınında patlama meydana geldi.
AFP'nin aktardığı habere göre, Hollanda'da polis, bir Covid-19 test merkezinin yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlamanın Amsterdam'ın kuzeyinde bulunan Bovenkardspel şehrinde yaşandığı belirtildi. Test merkezinin camlarının patladığı ancak yaralanan olmadığı belirtildi.
Reuters'a konuşan bir polis, Covid-19 test merkezi yakınına bir patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini söyledi.
Polis incelemeler için bölgeyi kapattı.
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