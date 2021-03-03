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Dünya

Hollanda'da Covid-19 test merkezi yakınında patlama

Temsili

03 Mart 2021 10:57

Hollanda'da bir Covid-19 test merkezi yakınında patlama meydana geldi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Hollanda'da polis,  bir Covid-19 test merkezinin yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu.  

Patlamanın Amsterdam'ın kuzeyinde bulunan Bovenkardspel şehrinde yaşandığı belirtildi. Test merkezinin camlarının patladığı ancak yaralanan olmadığı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir polis, Covid-19 test merkezi yakınına bir patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini söyledi. 

Polis incelemeler için bölgeyi kapattı. 

Ayrıntılar geliyor...

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