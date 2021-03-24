Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Nisan'a kadar uzatıldı

Hollanda hükümeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan'a uzatıldığını açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin yaptığı ortak basın toplantısında, 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Covid-19 tedbirlerinin ve 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Başbakan Rutte, zorunlu olmadıkça mayısa kadar yurt dışı seyahatlerinin yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanı de Jonge, negatif test sonucu sunmak kaydıyla, yükseköğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibarıyla haftada bir gün yüz yüze eğitime geçebileceği bilgisini paylaştı.