Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 2 Mart’a kadar uzatıldı

Hollanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları mutasyona uğrayan Koronavirüs nedeniyle 2 Mart'a kadar uzatıldı.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 kısıtlamalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, heyecanlı, belirsizlik dolu bir aşamada olduklarını ve üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu nedenle 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Covid-19 tedbirlerinin 2 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Vaka sayılarının yavaş yavaş da olsa azaldığını aktaran Rutte, yeni vakaların üçte ikisinin İngiltere'de görülen Covid-19’un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün olduğuna dikkati çekti.

Ülkede 21.00-04.30 saatleri arasında olan sokağa çıkma yasağının 10 Şubat'a kadar devam edeceğini kaydeden Rutte, yasağın bu hafta sonu uzatılıp uzatılmayacağına karar vereceklerini dile getirdi.