Hollanda'da bir müzeden Van Gogh eseri çalındı

Hollanda'da Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan bir müzeden ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait bir tablo çalındı.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Singer Laren Müzesi, usta ressam Vincent van Gogh’un ‘İlkbahar Bahçesi’ (Spring Garden) adlı tablosunun sabaha karşı yapılan bir baskınla çalındığını duyurdu. Başka eserlerin kayıp olup olmadığı henüz belirlenemedi.
Müzenin salgın tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu belirten yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.
Müze kapanmadan önce, Rijksmuseum le yapılan işbirliği kapsamında ‘Ruhun Aynası’ (Mirror of the Soul) adı verilen bir sergiye ev sahipliği yapıyordu. Sergide Toorop ve Mondrian gibi sanatçıların eserleri sergileniyordu.