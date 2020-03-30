Hollanda'da bir müzeden Van Gogh eseri çalındı

Hollanda'da Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan bir müzeden ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait bir tablo çalındı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Singer Laren Müzesi, usta ressam Vincent van Gogh’un ‘İlkbahar Bahçesi’ (Spring Garden) adlı tablosunun sabaha karşı yapılan bir baskınla çalındığını duyurdu. Başka eserlerin kayıp olup olmadığı henüz belirlenemedi.