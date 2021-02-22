Hollanda'da bir Boeing 747'nin havalandıktan sonra motor parçaları düştü

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Maastricht Havalimanı'ndan kalkan bir Boeing 747-400 tipi kargo uçağının havalandıktan kısa süre sonra motorundan parçalar düşmeye başladı.

Longtail Aviation ait 5504 numaralı 747-700'in motorundan çoğunlukla ufak metal parçalar düştüğü belirtildi. Düşen parçalar cumartesi günü Meerssen kasabasındaki bazı araçlara zarar verirken bir kadını da yaraladı. Hollandalı yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Hollanda Güvenlik Kurulu sözcüsü, "İncelememiz hala başlangıç fazında o yüzden bir sonuca varmak için çok erken" dedi.

Görgü tanıkları New York'a gitmesi planlanan uçağın 19 kilometre uzaklıktaki bir Belçika havalimanına indiğini ve motorlardan birinin alev aldığını söyledi.

Boeing, pazar günü ABD'nin Denver kentinde bir 777 tipi uçağının motorunun havada alev almasının ardından bu uçakların inceleme bitene kadar uçurulmaması çağrısında bulunmuştu. 747-700'lerle ilgili bu türde bir açıklama yapılmadı.