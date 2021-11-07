Hollanda'da 40 bin kişilik iklim protestosu

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen 'İklim Yürüyüşü 2021' kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 40 bin kişi kentin Dam Meydanı'nda bir araya geldi. Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Westerpark'a yürüdü. Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınması çağrısında bulundu.

"İkinci bir gezegen yok"

Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, 'İkinci bir gezegen yok', 'Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez', 'Parayı bırak çevreye bak', 'Politik iklimi değiştirin', 'Gelecek nesillerimizi koru', 'Küresel uyarı, harekete geç' ve 'İklimi geç kalmadan kurtar' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.