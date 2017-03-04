Hollanda Çavuşoğlu'na "resmi yasağa" hazırlanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart'ta Rotterdam'da yapacağı "anayasa referandumuna evet" kampanyasını "uygunsuz" bulduğunu belirten Hollanda, bu etkinliği resmen yasaklamak için hukuki girişim başlattı.

Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher, "Çavuşoğlu'nu istemiyoruz. Ankara bunu dikkate alsın" dedi.

Çavuşoğlu'nun kampanyası konusunda hükümetle aynı görüşte olan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip'in, "güvenlik gerekçesiyle" toplantıyı yasaklama yetkisi bulunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart'ta Rotterdam'a bağlı Hoogvliet'te Türkiyeli seçmenlerle buluşacağı haberi, Lahey'de yoğun tepkiyle karşılandı.

Muhalefet partileri, Almanya'nın Türk bakanlar Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi'ye toplantı izni vermemesini anımsatarak, Hollanda hükümetinin tepkisini sordular.

Lahey yönetimi. Türk otoritelerin Hollanda'da kampanya çalışması yapmasını "istenmeyen bir durum" olarak değerlendirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun kampanya girişimi konusunda, "Biz bunu uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşümüzü de Türk makamlarına ileteceğiz" dendi.

Başbakan Mark Rutte de, Facebook hesabından, "Bizim kamusal alanlarımızın, başka ülkelerin siyasi kampanya yapacağı yerler olmadığını düşünüyoruz" mesajını yayınladı.

Muhalafetteki Demokratlar 66 (D66) Partisi lideri Alexander Pechtold, "Diktatörlük eğilimi gösteren bir ülkenin buraya gelip siyasi kampanya yapması saçma" dedi.

Pechtold, Çavuşoğlu'nun bu ziyaretinin durdurulması için hükümetten bütün hukuki olanakların araştırılmasını istedi.

İşçi Partili Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher, Nieuwsuur adlı haber programında, Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantının resmen yasaklanıp yasaklanamayacağını araştırdıklarını açıkladı.

Ankara'dan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Hollanda'daki temaslarının "düşünce özgürlüğü" çerçevesinde ele alınması gerektiği vurgulanarak, Hollanda'dan 1 hafta içinde olumlu yanıt beklendiği belirtilmişti.

Ascher bu talebe, Türk bakanın, Hollanda'da "anayasaya evet kampanyası yapmasının iyi bir fikir olmadığı" karşılığını verdi.

Hollanda Başbakan Yardımcısı, Çavuşoğlu'nun gelmesini istemediklerini vurgulayarak, "Burası bir hukuk devleti. Aklımıza estiği gibi herşeyi yasaklayamayız. Ama Çavuşoğlu'nun gelmesini istemediğimizi Ankara'ya dostça ifade ettik. Bunun dikkate alınacağını umut ediyoruz" dedi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip de, Çavuşoğlu'nun siyasi propaganda yapmasına karşı olduğunu açıkladı. Abutalip, önümüzdeki günlere bu konuda hükümetle sıkı iletişim içinde olacaklarını söyledi.

Abutalip'in, kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu'nun katılacağı "anayasa referandumuna evet kampanyasını" iptal etme yetkisi bulunduğu belirtildi.

Toplantının yapılacağı Park de Heerlijkheid adlı salonun sahibi Erol Poyraz, "Burası herkese açık bir yer ama belediye ve hükümet gerekli güvenliği sağlamazsa ben devam edemem. Sorun istemiyorum" dedi.