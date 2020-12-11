Hollanda, "casusluk yaptığı" gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

T24 Dış Haberler

Hollanda, "diplomat titriyle casus olarak çalıştığını tespit ettiği" iki Rus vatandaşını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi(AIVD), Rus casusların "azımsanmayacak seviyede" br kaynaklar ağı geliştirdiğini ve bunun Hollanda'nın çıkarlarına zarar verebileceğini ifade etti.

AIVD, kısa süre önce tespit ettikleri casusluk ağında Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görev yapan iki kayıtlı diplomat bulunduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada Rus casuslardan birinin Hollanda'daki ileri teknoloji sektörünü hedef aldığı ve bazı kişilere bilgi karşılığında para verildiğini ifade etti.

Moskova, Hollanda'nın sınır dışı etme kararını "provokatif" olarak nitelendirdi ve karşılık vereceklerini söyledi.