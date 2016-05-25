Hollanda camilere dış desteği kesmeye hazırlanıyor

Hollanda Parlamentosu, yabancı hükümetlerin ülkedeki camilere mali destek vermesinin durdurulmasını istiyor.

Buna gerekçe olarak da, Ankara'nın Hollanda'daki camiler aracılığıyla ülkedeki Türk toplumunu kontrol altında tutmak istemesi gösteriliyor.

Öneri, ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti (CDA) tarafından gündeme getirildi.

Meclisteki diğer partilerin de destek verdiği öneri ile "ultra ortodoks Müslümanların" Hollanda camilerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Hristiyan Demokrat parlamenter Pieter Heerma'ya göre, Hollanda'daki camilere yabancı hükümetler tarafından doğrudan finansal destek sağlanması, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması ilkesine ters düşüyor.

Heerma, yabancı hükümetlerin finansal desteğinin durdurulması için ivedilikle önlem alınmasını istedi.

Hollandalı parlamenter, önerisine temel olarak Türk hükümetinin Hollanda'daki camilere yaklaşımını gösterdi.

Hristiyan Demokratlar, Ankara'nın, ülkedeki camiler aracılığıyla Hollandalı Türkleri kontrol altına aldığını savunuyor.

Diyanet'in fetvalarına dikkat çekildi

Pieter Heerma, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Hollanda'daki camilere de iletildiğini belirttiği fetvalara dikkati çekti.

Diyanet'in kadın eli sıkmanın "kesinlikle haram olduğu" yönündeki fetvasını anımsatan Heerma, bunun Hollanda toplumuna yansımasına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Hollanda hükumeti, ülkedeki camilere yapılan dış kaynaklı yardımların "yeterince şeffaf olmaması" nedeniyle rahatsız.

Ülkedeki Selefi camilerinin Suudi Arabistan tarafından parasal olarak desteklenmesi de, parlamento tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD) de, bu konuda hükümeti uyarıyor. Gizli servisin basına yansıyan raporlarında, Suudi Arabistan tarafından desteklenen camilerdeki vaaz ve görüşlerin Hollanda değerleri ile uyuşmadığı vurgulanıyor.

Bu camilerdeki radikal yapılanmanın toplum için tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.