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Spor

Hollanda basını olası Beşiktaş-Ajax eşleşmesini konuşuyor

Kuralar bugün TSİ 15:00'da çekilecek

17 Mart 2017 15:32

Beşiktaş''ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından Hollanda basını da olası bir Beşiktaş-Ajax eşleşmesini tartışıyor.

Hollandalılar UEFA'nın böyle bir eşleşmeyi tıpkı Rusya-Ukrayna yada Azerbaycan-Ermenistan takımlarının birbiri ile karşılaması önlendiği gibi yapılabileceğini yazarlarken her şeyin UEFA'nın elinde olduğunu belirttiler.

Fanatik'in haberine göre, Ajax'ın Kopenhang'ı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmasının ardından konuşan teknik direktör Peter Bozs "Maalesef iki ülke arasında şu an bir gerginlik var. Ama sonuçta kurayı çekenler bizler değiliz. Bu durum bizim elimizde değil. Bizi hangi takım çıkarsa gidip oynayacağız" şeklinde konuştu.

Hollanda'da bir spor internet sitesinin "Ajax'ın çeyrek final rakibi kim olsun" ankettin de ise Beşiktaş yüzde 5 oyla en az oyu alan takım oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.

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