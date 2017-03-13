Hollanda Başbakanı: Türkiye'yle tehdit altında müzakereye girmeyeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ankara'yla "tehditler altında" müzakereye girmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin amacının Hollanda'da Çarşamba günü yapılacak seçimlere müdahale etmek olduğuna inanmadığını belirten Rutte, "Hollanda'daki Türkler, Türkiye değil, Hollanda vatandaşıdır" dedi.

Rutte, bugün düzenlediği basın toplantısında Hollanda'nın "Avrupa'da yükselişe geçen yanlış popülizmi durduracak ilk ülke olacağını" söyledi.

Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı, İslam karşıtı Özgürlük Partisi'nin seçimleri kazanmasının ciddi bir olasılık olduğunu belirten Rutte, Fransa'da Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve Almanya'da Eylül'de yapılacak genel seçimlere gönderme yaparak şunları söyledi:

"Bunu bir çeyrek final olarak görebilirsiniz. Yanlış tür popülizmin kazanmasını engellemeye yönelik bir çeyrek final. Yarı final Nisan'da ve Mayıs'ta Fransa'da. Sonra da Eylül'de Almanya'da finaller var. Hollanda'nın bu yanlış tür popülizm eğilimine dur diyecek ilk ülke olmasını istiyorum."