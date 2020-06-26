Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'ye tatile gitmek akıllıca değil

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

BBC Türkçe

Türkiye turizm pazarının lideri tur operatörlerinden biri olan Corendon, seyahat kasıtlamaları kalksa da kalkmasa da 10 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye turist göndermeye başlayacaklarını açıkladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bunu sorumsuzluk diye değerlendirerek, "Türkiye'ye gitmek akıllıca değil" dedi.

Corendon'dan yapılan yazılı açıklamada, müşterilerinin büyük çoğunluğunun, hükümetin olumsuz seyahat tavsiyelerine rağmen, hâlâ yaz tatilinde Türkiye'ye gitmek istediklerini bildirdi.

Açıklamada, Türk makamlarıyla yapılan görüşemeler sonunda, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşlarına başlama kararı aldıklarını belirten Corendon yönetimi, seyahat kısıtlamaları kalksa da kalkmasa da, 10 Temmuz'da Türkiye uçuşlarına başlanacağını kaydetti.

Ücretsiz test sunulacak

Şirket, Türkiye'ye giden tatilcilere, ülkeden ayrılamdan bir gün önce ya da dönüş uçuşundan hemen sonra ücretsiz korona testi hizmeti sunulacağını da vurguladı.

Corendon, tatil sırasında olası bir kısıtlama durumunda, müşterilerini Hollanda'ya ücretsiz ücretsiz geri getireceğini belirtti.

Açıklamada, test sonuçları negatifse, Türkiye'den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulanamayacağı öne sürüldü.

Corendon'un bu açıklaması, Hollanda hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı.

Halk Sağlığı Bakanlığı, "test sonucu negatif çıkan tatilcilerin, zorunlu karantinaya tabi tutulmayacağı" açıklamasını, "hayretle" karşıladıklarını" bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü, bu açıklamayı, "sorumsuzluk" diye değerlendirdi.

"Türkiye'ye gitmek akıllıca değil"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de, Corendon'un yeniden Türkiye'ye tatil uçuşlarına başlamasının akıllıca olmadığını söyledi.

Türkiye'ye sadece zorunlu hallerde seyahat edilebileceğini yineleyen Başbakan, buna rağmen tatile gidenlerin, sigorta kapsamında olmayacağını ve sorun yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

Hollanda Başbakanı Rutte, Corendon testlerinin sınırlı olduğunu ve seyahat organizasyonunun da bununla ilgili olmadığını belirterek, bu nedenle yanlış sonuçlar alma riski bulunduğunu vurguladı.

Rutte de, tur operatörünün davranışını sorumsuzluk olarak değerlendirdi.