Hollanda Başbakanı Rutte'den Macaristan'a: AB'de yeriniz yok

Euronews'te yer alan habere göre, AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan ve zirvede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte şöyle konuştu:

"Benim için Macaristan'ın artık AB'de yeri yok ancak mevcut sistemle ne yazık ki bunu kendim yapamam. 26 diğer ülkenin de ‘Ayrılman gerekiyor' demesi lazım. Bu süreç adım adım işlerken o sırada ilgili ülkenin AB değerlerine yeniden adapte olacağını umarsınız."

Rutte, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a çağrı yaparak "Biliyor musun Viktor, eğer durumdan memnun değilsen ve değerlerimiz ile yaşayamayacaksan başka bir alternatif daha var: Birlikten ayrıl" ifadesini kullandı.

Orban ise gazetecilerin sorularını yanıtlarken yasayı şu sözlerle savundu:

"Ben onların hakları için savaşıyorum. ben bir özgürlük savaşçısıyım. Komünist rejim sırasında eşcinseller cezalandırılıyordu ve ben onların hakları ve özgürlükleri için savaştım. Ancak bu yasa bununla ilgili değil, bu yasa çocukların ve ebeveynlerin hakları ile ilgili."

Yasanın içeriği

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.