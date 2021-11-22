Hollanda Başbakanı, Koronavirüs kısıtlamalarına karşı sokağa çıkanlara tepki gösterdi: Aptallar!

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede Koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarıyla ilgili “Aptalların sadece mutsuz oldukları için saf şiddet kullanmasına izin vermeyeceğim” dedi.

Hollanda’da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı şiddetli protestolar meydana geldi. Rotterdam şehrinde üç gün süren protestolarda 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Cuma günü düzenlenen protestoda polis, eylemcilere ateş açtı. Pazar günü ise yaklaşlık 30 kişi ateş yaktıkları ve taş attıkları için gözaltına alındı. Bir eylemde, hasta taşıyan ambulansa taş isabet etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte “aptallar” dediği protestoculara tepki gösterdi.

Rutte, “Bu protesto görünümünde saf şiddet. Uzun süredir Korona’yla uğraştığımız için toplumda fazlasıyla huzursuzluk var ancak aptalların sadece mutsuz oldukları için saf şiddet kullanmasına izin vermeyeceğim” dedi.