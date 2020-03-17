Hollanda Başbakanı: Hollandalıların büyük bir kısmı Koronavirüs'e yakalanacak

Sputnik'in haberine göre; salgınının kısa sürede son bulmayacağına dikkati çeken Rutte, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek" dedi.

Rutte, Koronavirüs'ün en üst düzeyde kontrol edilmesi için çaba harcadıklarını belirterek farklı bir senaryoya göre virüsü alt etmenin 1 yıl sürebileceğini söyledi. Rutte, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkede 1 yıl boyunca hayatın durabileceğini dile getirdi.

Rutte, sözlerine şöyle devam etti:

"Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur. Bu hastalığa yakalanıp iyileşenler tekrar hastalanmaz. Bu kişilerle bağışıklığı zayıfların etrafına duvar örmüş oluruz fakat bu uzun zaman alacak. Zayıfları ancak bu şekilde koruyabiliriz.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede Koronavirüs vakası sayısının 24 saat içinde bin 278’den bin 413’e yükseldiğini açıklamış, ölü sayısının ise 24’e çıktığını belirtmişti.