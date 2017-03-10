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Hollanda Başbakanı: Çavuşoğlu laleleri görmeye gelebilir

"Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmaması, bir NATO müttefikine verilebilecek en güçlü işaret"

10 Mart 2017 19:02

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesinde ülkesinde siyasi toplantı yapılmasını istemediğini belirterek "Mesele (Çavuşoğlu'nun) Hollanda'ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi'ni ya da, bu mevsimde açtıysa, laleleri görmeye gelebilir. Ama (siyasi) toplantılar yapmasını istemiyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Hükümetin açıklamasında da, Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in Çavuşoğlu'nu arayarak yapacağı ziyaretin istenmediğini ve geldiği takdirde resmi bir karşılama yapılmayacağını söylediği vurgulandı.

"Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmaması, bir NATO müttefikine verilebilecek en güçlü işaret"

Rutte ayrıca, Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmamasının, sonuçta bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye verilebilecek en güçlü işaret olduğunu söyledi.

Son olarak Hollanda'nın Rotterdam kenti yetkilileri de, Çavuşoğlu'na Türklere hitap etme izni vermemişti. Bu durumda Bakan Çavuşoğlu'nun Hollanda'da nerede konuşacağı bilinmiyor.

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