Hollanda: Başbakan Yardımcısı Türkeş'in ülkemize gelmesini arzu etmiyoruz

Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıkladı.

Hükümetten Cuma sabahı yapılan açıklamada, "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.

Türkiye'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yurt dışı örgütlenmesi olarak bilinen Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Hollanda şubesi tarafından düzenlenen toplantı için Orpheus adlı kongre merkezinde salon kiralanmıştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, toplantıya Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in de konuşmacı olarak katılacağı açıklanmıştı.

Hollanda, Mart ayında anayasa değişikliği referandumu kampanyası çerçevesinde toplantı yapmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya miting izni vermemişti.

Hollanda hükümetinin, Türk bakanların uçağına iniş iznini iptal etmesi üzerine Almanya'da bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, kara yoluyla Rotterdam'a geçmişti.

Polis tarafından Türkiye'nin Rotterdam Başkonsluğu'na gidişine izin verilmeyen Kaya, "istenmeyen yabancı" ilan edilip sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Türkiye ise Bakan aya'nın, yaşanan tartışmanın ardından kendi isteği ile Almanya'ya geri döndüğünü açıklanmıştı.

Hollanda'nın Türk bakanlara kampanya izni vermemesi, Ankara ve Lahey arasında diplomatik krize neden olmuştu.