Hollanda askeri IŞİD'e katıldı

Hollanda’da halen aktif görevde olan Hollandalı bir asker, ordudan kaçarak terör örgütü IŞİD’e katıldı. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, IŞİD saflarına katılan Hollanda askeri 26 yaşında. İsmi açıklanmayan ve çavuş olarak görev yaptığı kaydedilen askerin ordu bilgi sistemleri ve tesisleri ile tüm erişiminin kesildiği duyuruldu.

Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin askerle ilgili soruşturma yaptığı kaydedilen açıklamada, söz konusu askerin aktif görevdeyken IŞİD’e katılan ilk asker olduğuna dikkat çekildi.

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis Plasschaert, arkadaşları başkalarının özgürlüğü için hayatlarını riske ederken, söz konusu askerin IŞİD’e katılmasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Resmi verilere göre Hollanda’dan 130 dolayında kişi IŞİD’e katılmış durumda.