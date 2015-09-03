T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda askeri IŞİD'e katıldı

26 yaşındaki askerin ordu bilgi sistemleri ve tesisleri ile tüm erişiminin kesildiği duyuruldu

03 Eylül 2015 19:27

Hollanda’da halen aktif görevde olan Hollandalı bir asker, ordudan kaçarak terör örgütü IŞİD’e katıldı. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, IŞİD saflarına katılan Hollanda askeri 26 yaşında. İsmi açıklanmayan ve çavuş olarak görev yaptığı kaydedilen askerin ordu bilgi sistemleri ve tesisleri ile tüm erişiminin kesildiği duyuruldu.

Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin askerle ilgili soruşturma yaptığı kaydedilen açıklamada, söz konusu askerin aktif görevdeyken IŞİD’e katılan ilk asker olduğuna dikkat çekildi.

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis Plasschaert, arkadaşları başkalarının özgürlüğü için hayatlarını riske ederken, söz konusu askerin IŞİD’e katılmasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Resmi verilere göre Hollanda’dan 130 dolayında kişi IŞİD’e katılmış durumda.

ETİKETLER

holanda ordusuhollandalı askerışide katıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24