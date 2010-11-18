HOLLANDA: 1 - TÜRKİYE 0  

T24 - Milli takımımız birbirinden önemli gol pozisyonları kaçırdığı maçta Hollanda'ya 1-0 mağlup oldu...



Yeni döneme iyi bir oyunla başlayan millilerimiz yine de 2010 yılını mağlubiyetle kapatmaktan kurtulamadı. Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:



2010 yılındaki son maçında yepyeni bir döneme giren Milli Takımımız, deplasmanda Hollanda ile karşılaştı. Portakallar karşısında istekli bir oyun sergiledik, önemli pozisyonlar da bulduk ancak bunları değerlendiremeyince, defansta yaptığımız basit bir hata sonucu yediğimiz golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldık.







Maça iyi başlayan millilerimiz ilk dakikalarda özellikle Nuri'nin yönlendirdiği ataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarının en önemli pozisyonunu ise 11. dakikada bulduk. Nuri'nin pasına hareketlenen Burak, güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı, ceza sahasına girdi ancak vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Bu dakikadan sonra orta sahada iyi bir baskı kuran millilerimiz pozisyon bulamasa da rakibine pozisyon da vermedi. 40. dakikada Hollanda Sneijder'in uzaklardan sert vuruşuyla gole yaklaştı ancak Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Maçın ikinci yarısına Hollanda iyi başladı. 51. dakikada İsmail Köybaşı'nın tehlikeli bölgede kaybettiği topta Madura defans arkasına sarkan Huntelaar'ı gördü ve golcü oyuncu Volkan'ın yanında topu ağlara yollayarak Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.



Milli Takımımız 60 ile 63. dakika arasında Umut ile inanılmaz goller kaçırdı. İlk olarak sol kanattan kullanılan serbest vuruşta bomboş pozisyondaki Umut'un kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Servet'ten seken top Umut'un önünde kaldı. Ancak Umut bu pozisyonda da topu ağlara yollamayı başaramadı. 74. dakikada ise Kazım belki maçtaki en önemli pozisyonunu bulmasına rağmen topu ağlara yollayamadı. Sabri'nin uzaktan şutu defanstan sekti ve ceza sahası içinde bomboş durumda bulunan Kazım'ın önünde kaldı. Kazım topu kaleye yollamak yerine yan ağlara atınca millilerimiz mutlak bir golden oldu.



Bu dakikadan sonra oyuncu değişikliklerinin de olmasıyla maçın temposu düştü ve 2010 yılındaki son maçımızdan 1-0 yenilgiyle ayrıldık.



Milli takımımız Hollanda karşısında kötü bir oyun sergilemedi. İlerki maçlar için ümit verdi. Ancak girdiği önemli pozisyonlardan yararlanamayıp bir de defansta hata yapınca yenilgi kaçınılmaz oldu. İlk kez milli olan oyunculardan Serdar Kesimal defansta iyi bir oyun sergilerken, ikinci yarıda oyuna giren Mehmet Ekinci etkili olamadı.





HOLLANDA: 1 - TÜRKİYE 0



Hakemler: Viktor Kassai, György Ring, Vencel Toth (Macaristan)

Hollanda: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen (Dk. 46 Wisgerhorf), Pieters, Maduro (Dk. 87 Schaars), Lens (Dk. 46 Van Persie), Van der Vaart (Dk. 80 Drenthe), Huntelaar (Dk. 87 Babel) Sneijder (Dk. 46 Janssen), Afellay

Türkiye: Volkan, Gökhan, Serdar, Servet, İsmail, Burak (Dk. 62 Mehmet), Nuri, Selçuk (Dk 90 1 Yiğit), Sabri (Dk. 76 Engin), Hamit (Dk. 83 Yekta), Umut (Dk. 62 Kazım)

Gol: Dk. 51 Huntelaar (Hollanda)

Sarı Kart: Dk. 87 Selçuk (Türkiye)