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BBC Türkçe

Hollanda - Türkiye ekonomik ortaklığı ne düzeyde?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hollanda'ya uygulanacak yaptırımların açıklanması beklenirken uzmanlar, ekonomik yaptırımların Türkiye için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor

13 Mart 2017 20:37

Hollanda ile diplomatik krizin ardından iki ülke ilişkilerinin geleceği masada. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hollanda'ya uygulanacak yaptırımların açıklanması beklenirken uzmanlar, ekonomik yaptırımların Türkiye için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.

Reuters'ın haberine göre, Hollanda 22 milyar dolar ile Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan ülke.

BGC Partners Menkul Değerler ekonomisti Özgür Altuğ, diplomatik krizin kısa dönemde ekonomik ilişkileri ciddi anlamda etkilemeyeceğini düşünüyor.

Altuğ, "Ancak tansiyon artarsa ve ülkeler birbirlerine yaptırım uygulamaya başlarsa, Türkiye ekonomisi için ciddi sonuçları olabilir" diyor.

Türkiye İstatistik Enstitüsü'ne göre Türkiye 2016 yılında Hollanda'ya 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu, Holanda'yı Türkiye malları için en büyük 10'uncu pazar yapıyor.

2016'da Hollanda'dan ithâl edilen malların tutarı ise 3 milyar dolar seviyesindeydi.

Reuters, Hollandalı turistlerin, IŞİD ve PKK saldırıları sonucu güvenlik endişesi nedeniyle zor durumda olan turizm endüstrisi için de önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Habere göre, geçen yıl 900 bin Hollandalı Türkiye'yi ziyaret etti. Bir önceki yıl bu rakam 1.2 milyondu.

'Ekonomiyle sınırlı kalmaz'

Hükümete yakın bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, yaptırımlar uygulanırsa bunların ekonomiyle sınırlı kalmayacağını söylüyor.

"Yaptırımlar uygulanırsa, gerçekçi olmaya dikkat etmeliyiz. Kapıyı tamamen kapatmıyoruz" diyor. "Yine de, Türkiye'ye yapılanın bir karşılığı olduğunu göstermek istiyoruz."

Söz konusu kişi, kültürel aktivitelerin iptal edilebileceğini ve askeri ve teknolojik işbirliğinin yeniden değerlendirilmesinin de masada olduğunu söylüyor.

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