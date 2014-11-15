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Dünya
Deutsche Welle

Holiganların ikinci durağı Hannover

Holiganlar Köln’den sonra bugün Hannover’de boy göstermeye hazırlanıyor. Almanya’da büyük tartışma yaratan gösteri öncesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

15 Kasım 2014 13:37


“Selefilere Karşı Holiganlar” adlı grubun düzenlediği gösteriye 5 bin kişinin katılması bekleniyor. Holiganların aşırı sağcılarla birlikte Köln'de düzenledikleri gösteri sonunda polisle çatışmalar çıkmıştı.

Hannover polisi Holiganların bugün düzenlemek istedikleri gösteriye önce izin vermedi. Ancak organizatörlerin Hannover İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonrasında çeşitli şartlar altında gösteriye izin verildi. Bu şartlara göre gösteri sırasında alkol alınması, meşale yakılması, gürültü yapılması yasak. Gösteriye katılanların üstleri aranacak. Bremenli “Kategorie C” adlı müzik grubunun sahne almasına izin verilmeyecek. Organizatörlerin şartlarla ilgili Lüneburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne dün akşam yaptığı şikayet de üst mahkeme tarafından reddedildi.

Hannover'de aynı saatlerde Holiganların gösterisine karşıt bir gösteri düzenlenecek. “İslamcılık Terörüne Karşı Avrupa” adlı parti, sendika, kilise ve gençlik örgütleri tarafından oluşturulan koalisyon tarafından organize edilen gösteriye 2 bin 500 kişi katılması bekleniyor. Bir çatışma çıkmaması için polis iki grubun karşı karşıya gelmesine engel olacak.

Gösteri öncesinde meydandaki esnafın da dükkanlarının vitrin camlarını tahta plakalarla kapattığı görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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