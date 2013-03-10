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Yaşam

Holiganlar, kadınlara saldırdı

Bursasporlu holiganlar Kadınlar Günü için yürüyen kadınlara 'Kahrosun PKK' diye bağırarak saldırdı. 10 kadın yaralandı. Başka bir holigan saldırısında oğlunu korumak isteyen baba bıçaklandı

10 Mart 2013 22:26

Saat 19:00’da başlayacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı öncesi Kadıköy karıştı. İki taraftar gurubu arasında çıkan çatışmada maça Bursa'dan 12 yaşındaki oğluyla birlikte maça gelen bir baba 3 yerinden bıçaklandı. Bursaspor taraftarlarının, Kadıköy’de miting yapan kadınlara da saldırdığı iddia edildi.

radikal.com.tr'de yer alan haberde, ilk olay Kadıköy’de saat 16.00 sıralarında eski Salıpazarı'nda meydana geldi. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran taraftarlar arasındaki kavga dakikalarca sürdü. Olay sırasında oğlu Kadir Efe'yi korumak isterken taraftarların arasında kalan Muharrem K. bıçaklandı. Yaralı taraftar olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen çevik kuvvet polisleri iki grup arasında güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

'Kadınlar Günü yürüyüşünde kadına saldırı'

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Numune Hastanesi önünden, Kadıköy İskele Meydanı'na kadar yürüyüş yapan kadınlara, Bursaspor taraftarları saldırdı. BDP , ÖDP, ESP gibi partilerin de aralarında bulunduğu 30'a yakın sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan 8 Mart Kadın Platformu üyelerinin Kürtçe ve Türkçe olarak "Kadınlar savaş istemiyor", "Erkek vuruyor, kadın koruyor" şeklinde slogan atarak yürürken, Bursaspor taraftarları "Kahrolsun PKK " sloganları ile karşılık verdi. Taraftarlar daha sonra kadınlara ve bindikleri otobüslere saldırdı. Saldırı sırasında 10 kadının yaralandığı öğrenildi. 

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