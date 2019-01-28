Holigan kavgasının faturası: "Aynada yüzüme bakamıyorum"

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde FA Cup'ta oynanan Millwall-Everton karşılaşması öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Bir Everton taraftarı suratına aldığı ustura darbesi sonucu yaralandı.

Skor'un haberine göre, holiganlarıyla ünlü Millwall kulübünün taraftarları ile Surrey Quays istasyonunda buluşan Everton taraftarları, kabalık grup tarafından tartaklanırken Jay Burns isimli bir Everton fanatiği suratına aldığı ustura darbesiyle ağır şekilde yaralandı.

Suratının sağ bölümünün tamamı derin bir kesik yarasıyla kaplanan Burns, Facebook hesabından son halinin fotoğrafını paylaştı.

Kendisine destek mesajı atan herkese teşekkür eden Burns, "Beni soran herkese teşekkür ediyorum. Everton ve Liverpool taraftarları mesaj yağmuruna tuttu. Yüzüm kesik nedeniyle harap halde. Aynada yüzüme bakamıyorum" ifadelerini kullandı.