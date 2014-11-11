Holigan gösterisine polis yasağı

"Avrupa İslamcı Teröre Karşı" başlığı altında Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başkenti Hannover'de, 15 Kasım Cumartesi günü için bir gösterinin başvurusu yapılmıştı. Hannover polisi, şiddet olaylarının yaşanabileceği gerekçesiyle gösteriye izin verilmediğini açıkladı.
Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius, Hannover polisinin kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Organizatörlerin, karara ilgili mahkeme nezdinde itiraz hakları bulunuyor.
Geçen ay Köln'de "Selefilere Karşı Holiganlar" adıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin 500 holigan ve aşırı sağcı katılmıştı. Yabancı düşmanı sloganların atıldığı eylemde polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.
Köln'deki eylem Almanya'da yeni bir aşırı sağcı şiddet dalgasına yol açabileceği endişesine neden olmuştu.