T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Holding veliahtına tecavüz suçlaması

Ö. O.’ya, bir aile dostlarının kızının “bekaretini bozduğu ve tecavüz ettiği” iddiasıyla dava açıldı.

23 Aralık 2010 02:00

T24 - Bir holdingin Yönetim Kurulu Üyesi M. O.’nun oğlu Ö. O. (28) hakkında, Antalya’da kendilerine ait tatil köyünde konuk ettikleri bir aile dostlarının kızı olan M.G.’ye tecavüz ederek kızlığını bozduğu iddiasıyla dava açıldı.

Holding veliahtına ‘tecavüz’ suçlamasıHabertürk'ün haberine göre, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanacak olan olan O.’nun, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 10 yıldan az olmamak kaydıyla 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre olay 6 Haziran’da, Antalya’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Çamyuva Beldesi’nde faaliyet gösteren bir tatil köyünde meydana geldi. Ö. O., kendilerine ait otele tatil için gelen M.G. (22) ve ağabeyi H.V.G.’yi, ailece tanıştıkları için otelin diskosuna eğlendirmeye götürdü.


"Ruh sağlığı bozuldu"

İddiaya göre Ö. O., sarhoş olan M.G.’yi, bir ara diskodan çıkarıp otelin arkasındaki bahçeye götürdü. O, alkolün etkisiyle kendinden geçen genç kıza, bakire olduğunu söylemesine ve direnmesine rağmen tecavüz etti. Daha sonra da lobiye bıraktı. Yaşadıklarını ağabeyine anlatan M.G.’nin şikâyeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Ö. O. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Adli Tıp’ta yapılan incelemede M.G.’nin kızlık zarının yeni bozulduğu belirlendi. Tecavüz sonrasında genç kızın ruh sağlığının bozulduğu da raporda belirtildi. Savcılık, O. Holding’in velahtı Ö. O.’nun 19 yıla kadar hapsini istiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24