Holding veliahtına tecavüz suçlaması

T24

"Ruh sağlığı bozuldu"





Habertürk'ün haberine göre, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanacak olan olan O.’nun, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 10 yıldan az olmamak kaydıyla 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre olay 6 Haziran’da, Antalya’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Çamyuva Beldesi’nde faaliyet gösteren bir tatil köyünde meydana geldi. Ö. O., kendilerine ait otele tatil için gelen M.G. (22) ve ağabeyi H.V.G.’yi, ailece tanıştıkları için otelin diskosuna eğlendirmeye götürdü.İddiaya göre Ö. O., sarhoş olan M.G.’yi, bir ara diskodan çıkarıp otelin arkasındaki bahçeye götürdü. O, alkolün etkisiyle kendinden geçen genç kıza, bakire olduğunu söylemesine ve direnmesine rağmen tecavüz etti. Daha sonra da lobiye bıraktı. Yaşadıklarını ağabeyine anlatan M.G.’nin şikâyeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı.Gözaltına alınan Ö. O. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Adli Tıp’ta yapılan incelemede M.G.’nin kızlık zarının yeni bozulduğu belirlendi. Tecavüz sonrasında genç kızın ruh sağlığının bozulduğu da raporda belirtildi. Savcılık, O. Holding’in velahtı Ö. O.’nun 19 yıla kadar hapsini istiyor.