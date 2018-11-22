Hokey Milli Takımı'nın başına İranlı antrenör Nourani getirildi

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA) -

Türkiye Hokey Federasyonu\'nun, 2 yıllık anlaşmaya vardığı İranlı antrenör Rajab Nourani, Hokey Milli takımlarının başına getirildi.

Türkiye 21 Yaş Altı Salon Hokeyi Erkek Milli Takımı, 11-13 Ocak\'ta Avusturya\'da düzenlenecek olan hokey Avrupa şampiyonası hazırlıkları Amasya\'da sürdürüyor. Kentte süren kamp çalışmalarını inceleyen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, İranlı antrenör Rajab Nourani ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını ve kendisinin Hokey Milli takımlarının başına getirildiğini açıkladı.

Anlaştıkları İranlı antrenör Rajab Nourani\'nin Türk hokeyine katkıda bulunacağınıkaydeden Karakan, \"Türk hokeyinin son yıllarda gerek Avrupa\'da gerek dünyada oldukça başarılı olması nedeniyle hali hazırda yakaladığımız çıtayı daha da yükseklere taşımak için dünyaca ünlü daha önce birçok dünya şampiyonalarında üstün başarı elde etmiş İran A Milli Takım baş antrenörlüğünü yapmış ve İran salon hokeyinde dünyanın dördüncü sırasında, tecrübeli, deneyimli Recep hocamı milli takımlarımızın başına getiriyoruz. İnşallah Türk hokeyine çok katkı sağlayacak. Hali hazırdaki yakaladığımız çıtanın daha üzerine ülkemizi taşıyacak, daha nitelikli kalifiye, yetenekli hem antrenörlerimizin hem de sporcularımızın yetişmesini sağlayacak, onlara katkı sağlayacak. Bu da olimpiyat yolunda bizim mesafemizi daha da kısaltacak. Onun için bizimle çalışmayı kabul ettiğinden dolayı Türk hokeyi ailesi adına Recep hocama teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

\"TÜRK HOKEYİNİN POTANSİYELİ YÜKSEK\"

İranlı antrenör Rajab Nourani de İran Milli Takımı\'nda 6 yıl baş antrenör olarak çalıştığını belirterek, \"İran Milli Takımı\'nda Asya şampiyonasında açık ve kapalı sahada elde ettiğim başarıları şimdi de Türkiye Hokey A Milli Takımı\'nın başında bütün bilgi birikimleri bu takım için harcayacağım. Türk hokeyinin potansiyelinin yüksek olduğunu biliyorum. Başarıyı elde etmek için sporcularımızla birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Zaten geçmişte elde edilen birçok başarı var. Şimdi de bu başarıları en iyi seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İranlı antrenör Rajab Nourani ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreni öncesi detay

- Açıklamalar

- İmzaların atılması detay

- Genel detaylar