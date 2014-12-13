Hoffenheim'da son sözü Firmino söyledi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 15'nci hafta karşılaşmaları dün akşam oynanan Hoffenheim – Eintracht Frankfurt mücadelesiyle başladı. Zevkli çekişmeli ve bol gol pozisyonunun yaşandığı mücadelede son gülen 3-2'lik skorla ev sahibi Hoffenheim oldu.

28 bin kişinin izlediği mücadelede Hoffenheim'ın gollerini Kevin Volland (43.), Adam Szalai (65.) ve Roberto Firmino (87.) atarken Frankfurt ekibinde Stefan Aigner (58.) ve Haris Seferovic'in golleri (77.) puana yetmedi.

İlk yarısı Hoffenheim'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın özellikle ikinci yarısı tam bir çekişmeye sahne oldu. Thomas Schaaf'ın ekibi iki kez geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayarak iki kez beraberliği sağladı. Ancak Hoffenheim'da bitime 3 dakika kala son sözü söyleyen Brezilyalı Firmino (üst resim) takımına 3 puanı getirdi. Her iki takımın birer topu direkten döndü.

Hoffenheim bu sonuçla puan cetvelinde rakibi Eintracht Frankfurt'un bir sıra üzerine çıkarak yedinciliğe yükseldi. Thomas Schaaf yönetimindeki Frankfurt ekibi ise Mönchengladbach, Borussia Dortmund ve Werder Bremen galibiyetlerinin ardından 3 maç sonra ligde bir kez daha yenilgiyle tanıştı.

Lider Augsburg deplasmanında

Bundesliga'nın 15'nci haftasına bugün yapılacak altı karşılaşmayla devam edilecek. Bayern Münih bu sezon da ligi domine ediyor. Şimdiden en yakın takipçisine 7 puan fark yapan ilk sıradaki Bayern’i kim durdurucak? sorusu sorulmaya başlandı. Ancak kırmızı-beyazlılar 15'nci haftada kendisine son derece güvenli ve formda bir ekibe konuk olacak. Bayern Münih bugün (13 Aralık) Bavyera derbisinde Augsburg ile karşılaşacak. (TSİ 16:30)

Bundesliga’da son dört maçını kazanan, son iki maçında Hamburg ve Köln karşısında 1-0’dan maçı çeviren Markus Weinzierl yönetimindeki Augsburg 3,5 yıllık Bundesliga geçmişinin en başarılı dönemine ulaşarak puan cetvelinde 3’üncü sıraya yükseldi. Augsburg geçen nisan ayında güçlü rakibini 1-0 yenerek sürpriz yapmıştı. Aynı başarıyı tekrarlamak istiyorlar. Ligin yenilgisiz tek takımı Bayern Münih sahasındaki 8 maçın tamamı dahil 11 galibiyet 3 beraberlik aldı. Augsburg teknik direktörü Weinzierl “Bayern'in kazanması normal bir sonuç olur. Ama bu sezon ligde normal giden ne var? Zoru başarmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız” diye konuştu. Bayern Münih kazandığı takdirde Wolfsburg’un önünde en az 7 puanlık farkı koruyacak ve sezonun ilk yarısını lider ya da bir başka deyişle ‘Güz Şampiyonu’ olarak tamamlamayı garantileyecek.

Wolfsburg, Leverkusen ve Gladbach pazar günü oynuyor

Lider Bayern’in en yakın takipçisi Wolfsburg Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçına çıktığı için lig karşılaşmasını pazar günü (14 Aralık) yapacak. ‘Kurtlar’ ligin yeni takımı Paderborn’u konuk edecek. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tura çıkan lig dördüncüsü Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren bir başka ekip Mönchengladbach’ı ağırlayacak.

Cumartesi’nin bir başka mücadelesinde Schalke Köln’ü konuk edecek. Mavi-beyazlılarda hafta içinde Maribor ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Hollandalı yıldız Huntelaar’ın Köln karşısında forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

15’nci haftanın Cumartesi günü oynanacak diğer maçlarında Hertha Berlin Borussia Dortmund ile, Werder Bremen Hannover ile, Freiburg Hamburg ile karşılaşacak. Akşam bölümünde ise Stuttgart Mainz’a konuk olacak.