Hoffenheim ile Dortmund puanları paylaştı

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 15. hafta Hoffenheim ile Borussia Dortmund arasında oynanan maçla açıldı. Zevkli, çekişmeli ve temposu yüksek mücadale 2-2 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Mark Uth (3.) ve Sandro Wagner (20.) atarken konuk Dortmund bu gollere Mario Götze (11.) ve Pierre-Emerick Aubameyang (48.) ile karşılık verdi. Borussia Dortmund'un yıldız ismi Marco Reus 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üst sıraları ilgilendiren haftanın önemli maçında ev sahibi, iki kez öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Ancak buna rağmen Hoffenheim ligde namağlup unvanını 15. haftaya taşıdı.

Maçı hızlı başlayan Hoffenheim 3. dakikada Mark Uth'un golüyle öne geçerken konuk Dortmund bu golden sadece 8 dakika sonra beraberliği sağladı. Günün başarılı ismi Dembele'nin pasında Mario Götze rahat bir gol atarak skora yeniden denge getirdi (11.).

20. dakikada Benjamin Hübner'in kale alanına kafayla gönderdiği topa faul kokan bir pozisyonda yine Sandro Wagner kafasıyla dokunarak topu ağlara gönderdi ve mavi-beyazlılar yeniden üstünlüğü yakaladı. 41. dakikada Dortmundlu Marco Reus, rakibi Amiri'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı 2-1 Hoffenheim'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı da hızlı başladı. Hoffenheim Wagner ile direği geçemezken konuk Dortmund beraberliği sağladı. Yine Dembele şık pasıyla bu kez Aubameyang'ı Hoffenheim ceza alanı içinde topla buluşturdu. Başarılı golcü aynı güzellikte yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi (48.). Kalan dakikalarda her iki takımın gol çabası da sonucu değiştirmeye yetmedi.

Dortmund'ta Dembele sakatlanarak 69. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı. Hoffenheim'da ise 61. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna Barış Atik dahil oldu.

Puanını 27'ye yükselten Hoffenheim Çarşamba günü oynayacağı 16. hafta maçında Werder Bremen'i konuk edecek. 26 puanlı Dortmund ise salı günü Augsburg'u ağırlayacak.

15.haftanın programı

Bundesliga'da 15. haftaya cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. TSİ 17.30'da başlayacak olan maçlarda Schalke Freiburg'u, Mainz Hamburg'u, Augsburg Mönchengladbach'ı, Werder Bremen Köln'ü ve Leipzig Hertha Berlin'i konuk edecek. Günün son maçı TSİ 20:30'da Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak.

Hafta, pazar günü yapılacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 17.30'da Darmstadt lider Bayern Münih'i ağırlarken TSİ 19:30'da Bayer Leverkusen Ingolstadt'ı konuk edecek.

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DW/dpa/SID, UÇ