T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hoeneß'ten liyakat nişanını geri aldılar

Vergi kaçakçılığı suçundan cezaevine konan Bayern Münih kulübünün eski başkanı Uli Hoeneß'in liyakat nişanının geri alındığı bildirildi. Karar, Bavyera hükümetince 'yazılı olmayan bir kurala' dayandırıldı.

24 Aralık 2014 15:07


Medyada konuyla ilgili yer alan bazı haberler üzerine Uli Hoeneß'in avukatı Michael Nesselhauf açıklamada bulundu. Buna göre Hoeneß cezaevine konduktan kısa bir süre sonra avukatlarıyla temas kuran Bavyera eyalet hükümeti yetkilileri, liyakat nişanına ilişkin "yazılı olmayan bir kuralı" hatırlattılar. Kuralın, hapis cezasına çarptırılan kişinin liyakat nişanını iade etmesini öngördüğü hatırlatıldı.

Bunun üzerine Hoeneß, eşi ve çocuklarından liyakat nişanını Bavyera eyaleti başbakanı Horst Seehofer'a bizzat teslim etmelerini istedi. Seehofer ile 8 Eylül'de buluşan Bayan Hoeneß ve çocukları, liyakat nişanını iade etti. Avukat Michael Nesselhauf, olayın Uli Hoeneß'in herhangi bir siyasetçiye tavır takındığı şeklinde algılanmaması gerektiğine dikkat çekti. Alman medyasında çıkan bazı haberlerde, "Hoeneß'in haksız muameleye tavır olarak liyakat nişanını iade ettiği" iddiasına yer verilmişti.

Münih Eyalet Mahkemesi, 13 Mart'ta Uli Hoeneß'i yedi ayrı vergi kaçırma vakasından suçlu bulmuş ve 3,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Rekortmen kulübün eski başkanının, İsviçre'deki banka hesabı üzerinden yaptığı işlemler sonucu 28,5 milyon euro vergi kaçırdığı saptanmıştı. Hoeneß, hapis cezasını çekmek üzere haziran ayında Landsberg Cezaevi’ne konulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

VergiBayern MünihUli HoeneßBavyeraMichael NesselhaufHoeneßHorst SeehoferEylülBayan HoeneßEyalet MahkemesiMart Uli HoeneßLandsberg CezaeviDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24