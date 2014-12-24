Hoeneß'ten liyakat nişanını geri aldılar



Medyada konuyla ilgili yer alan bazı haberler üzerine Uli Hoeneß'in avukatı Michael Nesselhauf açıklamada bulundu. Buna göre Hoeneß cezaevine konduktan kısa bir süre sonra avukatlarıyla temas kuran Bavyera eyalet hükümeti yetkilileri, liyakat nişanına ilişkin "yazılı olmayan bir kuralı" hatırlattılar. Kuralın, hapis cezasına çarptırılan kişinin liyakat nişanını iade etmesini öngördüğü hatırlatıldı.

Bunun üzerine Hoeneß, eşi ve çocuklarından liyakat nişanını Bavyera eyaleti başbakanı Horst Seehofer'a bizzat teslim etmelerini istedi. Seehofer ile 8 Eylül'de buluşan Bayan Hoeneß ve çocukları, liyakat nişanını iade etti. Avukat Michael Nesselhauf, olayın Uli Hoeneß'in herhangi bir siyasetçiye tavır takındığı şeklinde algılanmaması gerektiğine dikkat çekti. Alman medyasında çıkan bazı haberlerde, "Hoeneß'in haksız muameleye tavır olarak liyakat nişanını iade ettiği" iddiasına yer verilmişti.

Münih Eyalet Mahkemesi, 13 Mart'ta Uli Hoeneß'i yedi ayrı vergi kaçırma vakasından suçlu bulmuş ve 3,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Rekortmen kulübün eski başkanının, İsviçre'deki banka hesabı üzerinden yaptığı işlemler sonucu 28,5 milyon euro vergi kaçırdığı saptanmıştı. Hoeneß, hapis cezasını çekmek üzere haziran ayında Landsberg Cezaevi’ne konulmuştu.