Hoeness yine Bayern Münih başkanlığına aday



Vergi kaçırdığı için üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve şubat sonu tahliye edilen Bayern Münih Futbol Kulübü'nün eski başkanı Hoeness kasım ayında yapılacak seçimlerde tekrar kulübün başına geçmek için aday oldu.

Görevdeki başkan Karl Hopfner, Uli Hoeness'in adaylığını koyması durumunda başkanlık seçimine katılmayacağını duyurmuştu. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Onursal Başkanı Franz Beckenbauer de Hoeness'in yeniden yönetime geri dönmesine destek verdiklerini açıklamışlardı.

Vergi kaçakçılığından hapis cezası

Hoeness 28,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı sabit görülerek 13 Mart 2014'te ağır ceza mahkemesi tarafından üç buçuk yıl hapse mahkum edilmiş ve aynı yılın haziran ayı başında cezaevine girmişti.

Alman futbolunun karizmatik ismi hafta sonlarını evinde geçirebilmiş ve istisnai olarak mahkmiyetinin yarısını doldurduktan sonra ceza tenzilinden yararlandırılmıştı. Bayern Münih kulübüyle ilişkisini kesmeyen Hoeness devlete 43 milyon euro cezalı vergi ödemiş ve 637 gün hapis yattıktan sonra bu yılın şubat ayı sonunda tahliye edilmişti.