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Dünya
Deutsche Welle

Hodorkovski'ye tutuklama kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalifliğiyle bilinen Rus iş adamı Mikhail Hodorkovski hakkında gıyabında tutuklama kararı çıkarıldı.

23 Aralık 2015 17:02


Rusya Soruşturma Komitesi iki yıl önce Putin'in özel affıyla serbest kalmasının ardından İsviçre'ye yerleşen iş adamı Mikhail Hodorkovski hakkında gıyabında tutuklama kararı çıkardı. Komiteden yapılan açıklamada, iş adamı hakkında uluslararası arama emri çıkarıldığı bildirildi.

İş adamı, davanın 'siyasi' olduğunu öne sürerek, bir maskaralıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Hodorkovski'nin sözcüsü Kulle Pispanen de Hodorkovski'nin "Kremlin'in vampirlerinin kararlarından ötürü seyahatlerimi hiçbir şekilde sınırlandırmayacağını" belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi kısa bir süre önce, 1998'de öldürülen Nefteyugansk valisi Vladimir Petuhov'un davasıyla ilgili olarak Hodorkovski'ye suçlamalar yöneltmişti.

Yukos petrol şirketinin eski yönetici ve kurucusu Mikhail Hodorkovski, 2003 yılında hakkındaki yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle yargılanmış ve hapis cezasına çaprtırılmıştı. O dönemde Rusya'nın en zengin kişisi konumunda olan iş adamı, 2013 yılında Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'ndan önce şaşırtıcı bir şekilde Putin tarafından affedilmiş ve serbest kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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