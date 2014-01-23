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Dünya
Deutsche Welle

Hodorkovski'nin ortağı da özgür

Eski Rus milyarder Mihail Hodorkovski’nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından iş ortağı Platon Lebedev’in de serbest bırakılmasına karar verildi.

23 Ocak 2014 20:05


Rusya'da Yüksek Mahkeme, 2003 yılından beri tutuklu bulunan 57 yaşındaki Platon Lebedev'in cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak salıverilmesine karar verdi.

Lebedev, kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dostlarının ve iş arkadaşlarının ailesiyle birlikte bugünün özlemini çektiklerini belirten Lebedev'in avukatı, Lebedev'in özgürlüğü için Rus toplumundan gelen desteği umut ve değişimin bir işareti olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Lebedev'in serbest bırakılması muhalif politikacıları da memnun etti. Kremlin karşıtı liberal politikacı Vladimir Rişkov, mahkemeden çıkan kararı toplum ve iktidar cephesi arasındaki bir uzlaşma olarak nitelendirdi.

Ancak Rişkov, Rusya'daki cezaevlerinde hala siyasi tutuklular bulunduğuna dikkat çekerek onların da bir an önce serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Eski Rus milyarder Mihail Hodorkovski de geçen aralık ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in affetmesi sonucu serbest bırakılmıştı. Kremlin karşıtı iki işadamının tutuklanması insan hakları örgütleri tarafından siyasi bir karar olarak yorumlanıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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