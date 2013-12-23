Hodorkovski'den muhalefete destek yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından affedilince yıllardır kaldığı cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuşan işadamı Mihail Hodorkovski, siyaset yapmayacağını ve Rusya'daki muhalefeti maddi olarak desteklemeyeceğini söyledi.

Hodorkovski, hapishaneden çıktıktan sonra geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'deki Duvar Müzesi'nde (Mauermuseum) düzenlenen basın toplantısında serbest kaldıktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısını Berlin'e gelen Hodorkovski'nin annesi ve babası da izledi.

Hodorkovski, konuşmasına kendisinin serbest kalması için yardımcı olan herkese teşekkür ederek başladı. Cezaevinde serbest bırakılmasını nasıl öğrendiğini anlatan Hodorkovski, gece saat 02.00'de cezaevi müdürünün kendisini kaldırdığını eve gidebileceğini söylediğini belirtti. Geleceği ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Hodorkovski, "Henüz 36 saat önce özgürlüğüme kavuştum. Bu zaman içinde geleceğim ile ilgili bir plan yapmadım" dedi. Bundan sonra nerede yaşayacağı konusunu da açık bırakan Hodorkovski, "Nerede yaşayacağımı eşimle istişare edeceğim. Buna şimdi yalnız karar veremem" ifadesini kullandı.

Şimdilik Almanya'da kalacağını belirten Hodorkovski, burada kendisine bir yıllık vize verildiğini hatırlattı. Rusya'ya gitmeyeceğini ifade eden Hodorkovksi, Rusya'ya her zaman dönebilme olanağı bulunduğunu ancak ülkesini yeniden terk edebileceğinin garantisi olmadığını kaydetti. "Siyasi iktidar için mücadele etmeyeceğim" diyen Hodorkovski, yine de diğer siyasi mahkumlar için çaba sarf edeceğini ifade etti. Rusya'nın gerçek bir demokrasi olması gerektiğini belirten Hodorkovski, bulunduğu cezaevinde sürekli izlendiğine işaret ederek, "Yatağımın ve masamın üzerinde kameralar vardı. Her buluşmam da kaydediliyordu" şeklinde konuştu.

Hodorkovski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı Rusya'daki muhalefeti maddi olarak desteklemeyeceğini, bunun için maddi imkanı olmadığını da savundu. Serbest bırakılmasının "ülkedeki temel bir değişimin sembolü olmadığını" vurgulayan Hodorkovski, Rusya'daki muhalefetin rolü ile ilgili olarak da, "Muhalefetin şu an güçlü bir perspektifi yok ancak 10 yıl öncesine göre daha iyiler" diye konuştu. Kariyerinde ulaşmak istediği yerlere geldiğini vurgulayan Hodorkovski, mali durumunun para kazanmak için çalışmasını gerektirmediğini kaydetti. Almanya ve diğer batılı ülkelere Rusya'daki diğer siyasi mahkumları unutmamaları yönünde çağrıda bulunan Hodorkovski, siyasetçilerin Putin ile yaptıkları görüşmelerde kendisinin Rusya'daki son siyasi mahkum olmadığını düşünmelerini istedi.

Ukrayna'da halen tutuklu bulunan eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç tarafından serbest bırakılmasını ümit ettiğini ifade eden Hodorkovski, birçok yakınının Ukrayna'da bulunması sebebiyle bu ülkedeki duruma kayıtsız kalamadığını aktardı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunlarının boykot edilmesine karşı çıkan Hodorkovski, Soçi'deki oyunların milyonlar için bir ''spor bayramı'' olduğunu ve buna zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti. Sahibi olduğu Yukos petrol şirketinin hisselerini el altından Amerikan Exxon ve Chevron şirketlerine satmaya çalıştığı iddialarıyla 2003 yılında gündeme gelen ve vergi kaçırmak suçuyla 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hodorkovski, perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından affedilerek serbest kalmış ve ardından Berlin'e gelmişti.