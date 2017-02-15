'Hocama Dokunma' sergisi açılıyor

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin başlattığı “Hocama Dokunma” girişimine destek amacıyla İLEF mezunu foto muhabirleri sergi açıyor. Fotoğraf sergisinin açılışı bugün yapılacak.

Ankara Üniversitesi’nden 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen hocalarla, 8 Şubat Cuma günü Cebeci Kampüsü’nde yapılmak istenen dayanışma etkinliği, polisin biber gazlı, plastik mermili müdahalesiyle engellenmişti. O gün Cebeci Kampüsü’nde bulunan ve aralarında İLEF(İletişim Fakültesi) mezunu foto muhabirlerinin de bulunduğu fotoğrafçıların fotoğraflarından oluşan “Hocama Dokunma” sergisi bugün saat 18 00’de, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde açılıyor.

"O gün yaşananlardan büyük rahatsızlık duydum"

Kendisi de İLEF mezunu olan Reuters Haber Ajansı’nın ödüllü foto muhabiri Ümit Bektaş sergiyle ilgili şunları söyledi, “Kendi okulumun önünde yıllardır tanıdığım hocaların okulda ilişiğinin kesilmesi hem eski bir öğrenci olarak üzüldüm hem de o gün yaşananlardan büyük rahatsızlık duydum. Umarım bu fotoğraf sergisi yaşanan olaylara kamuoyunun dikkatini daha fazla çeker ve hocalarımızı tekrar okulda görebiliriz.” 25 Fotoğrafın yer alacağı sergide Ümit Bektaş’ın yanı sıra Adem Altan, Yavuz Alatan, Tümay Tümberk, Selahattin Sönmez, Tamer Arda Erşin, Ümit Kozan, Yavuz Özden, Alp Eren Kaya, Samet Pulat ve Volkan Muyan’ın fotoğrafları sergilenecek.

İhraç edilen akademisyenler rektörlüğe gidiyor

Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler bugün Tandoğan’daki Rektörlük binasına giderek ihraçlarına itiraz dilekçelerini verecek, ardından CHP’nin akademisyen Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ile Mülkiyeliler Birliği'nde buluşacaklar.