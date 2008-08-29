Hocam, şimdi bu caiz mi?

Denizli'ye bağlı Güney ilçesindeki Pamukkale Şarapçılık, Güney Müftülüğüne otomobil hediye etti.

Denizli Valisi Yavuz Erkmen'in ilçeye yaptığı inceleme gezisinde düzenlenen teslim töreninde, Pamukkale Şarapçılık Yönetim kurulu Başkanı Yasin Tokat, Güney Müftülüğüne 22 bin 680 YTL değerindeki 2009 model otomobili, hizmet aracı olarak kullanmaları için Güney Müftüsü Mustafa Acar'a teslim etti.

Aracın müftülüğün önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Tokat, böyle bir hayır işi yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Vali Erkmen de iş adamı Yasin Tokat'ın ilçenin ve ülkenin önemli bir sanayi kuruluşunun başında hem üretim, hem de ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hayırsever iş adamımız ekonomik hayatın yanı sıra sosyal hayatın da içerisinde olan bir arkadaşımız. Kendisine ülkemiz ve ilçemizin ekonomisine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Gelirinin bir bölümü ile müftülüğümüze araç hediye eden iş adamımıza teşekkür ederken, bundan sonraki hayatında sağlık içerisinde kazanmasını ve hayır

yatırımlarının sürmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından iş adamı Yasin Tokat otomobilin anahtarını Vali Erkmen'e, Erkmen de önemli hizmetler gerçekleştirmesi dileğiyle anahtarı Güney Müftüsü Mustafa Acar'a teslim etti.