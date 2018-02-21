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Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler tiyatro oyunuyla anıldı

İSTANBUL, (DHA) - AZERBAYCAN’IN Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda 26 yıl önce Ermeni kuvvetleri tarafından katledilen 613 kişi, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen ‘’Adsız Kadın’’ adlı tiyatro oyunuyla anıld

21 Şubat 2018 19:12

İSTANBUL, (DHA) - AZERBAYCAN’IN Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda 26 yıl önce Ermeni kuvvetleri tarafından katledilen 613 kişi, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen ‘’Adsız Kadın’’ adlı tiyatro oyunuyla anıldı.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro oyununa kadınların ilgisi yoğun oldu. Yazar Dr. Aygün Hasanoğlu’nun kaleme aldığı “Adsız Kadın” adlı kitaptan esinlenerek tiyatroya uyarlanan oyunda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan tiyatro oyunuyla hem o dönemde yaşananlar hem de soykırımda hayatını kaybedenler anıldı.

“HOCALI KATLİAMI DOĞRU ANLAŞILSAYDI; BUGÜN SURİYE KATLİAMI DA OLMAYACAKTI”

Tiyatro oyuncusu Kemale Kemal, oyunda tüm anneler adına mesaj verdiklerini belirterek “Adı olmayan bir anneyi oynuyorum. Adsız olan bu annenin çocuğunun düğünü sırasında köye baskın oluyor. Saldırıda çocuklarını ve yakınlarının tamamını kaybeden annenin dünyası kararıyor. Katliamdaki vahşetten dolayı aklını yitiren adsız kadın akıl hastanesine düşüyor. Sahnede Hocalı Katliamı’nın iç yüzünü anlatarak dünyadaki tüm annelerin adına barış mesajı veriyorum. Artık savaşlar bitsin anneler gülsün diyorum. Eğer Hocalı Katliamı doğru anlaşılsaydı bugün Suriye katliamı da olmayacaktı. Katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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